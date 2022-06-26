مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة والمنطقة المحيطة بها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة ومحيطها، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، واللواء أحمد الإسناوس، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة المشرف على مكتب وزير الموارد المائية والرى، والمهندسة هالة عبدالرؤوف، مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة التنمية المحلية.

تطوير بحيرة المنزلة

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنّ لقاء اليوم، يأتي في إطار المتابعة المستمرة لجهود تطوير بحيرة المنزلة، وكذا ما يتعلق بالمنطقة المحيطة بها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بتطهير وتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، تعظيما لعائد إنتاج الثروة السمكية من تلك البحيرات، ورفعا لجودتها البيئية.

وأكد رئيس الوزراء، أنّ اجتماع اليوم يستهدف استعراض مقترحات استغلال بحيرة المنزلة ومحيطها، وذلك حفاظا على ما تم من أعمال تطهير وتكريك، وسعيا لزيادة حجم الثروة السمكية الناتجة عنها، إلى جانب تطوير الموانئ والمراسي للصيادين، وخلق تجمعات عمرانية وسياحية، تسهم في رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين القاطنين حولها.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى جهود الوزارة في إطار مشروع تطوير وتنمية بحيرة المنزلة، موضحا أنّ الوزارة نفذت عددا من المشروعات لتنمية البحيرة، ضمانا لدخول المياه المالحة بكميات كافية لها تسمح بتبادل المياه بين البحر والبحيرة لتحسين جودة المياه والوضع البيئي لها، هذا إلى جانب تنفيذ أعمال الحماية وإنشاء الألسنة ببوغاز الجميل 1، 2 وبوغاز الصفارة، وتطهير القنوات الشعاعية، وإنشاء 5 كباري على مصبات المصارف عند تقاطعها مع جسر البحيرة، فضلا عن تكريك المنطقة الممتدة جنوب بوغاز مثلث الديبة، وغيرها من المشروعات التى ساهمت فى تطوير وتنمية البحيرة.

تلبية الاحتياج المحلي من الثروة السمكية

من جانبه، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنّ الوزارة تقوم من خلال جهاز تنمية البحيرات، بالاشتراك مع باقي الجهات المعنية، في جهود تطوير وتنمية بحيرة المنزلة، والتي تضمنت أعمال تطهير وإزالة التعديات، وكذا أعمال التكريك، وذلك لما للبحيرة من دور مهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من الثروة السمكية، وخاصة من أسماك البلطي.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور رجب عبدالعظيم، إلى مشروعات وزارة الموارد المائية والرى الجاري تنفيذها لتطوير بحيرة المنزلة، موضحا أنّ أعمال المرحلة الأولى تتضمن تنفيذ حماية المنطقة شرق الحائط البحري بمنطقة طوال أبوالروس بطول 3 كم، وجرى الانتهاء من العقد والرسومات لأعمال المرحلة الثانية بطول 1.5كم، والتي سيتم طرحها قريبا، فضلا عن الإجراءات التي تم تنفيذها للتعامل مع مشكلة ارتفاع المناسيب ببحيرة وادي مريوط.

واستعرض اللواء أحمد الإسناوي، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لأعمال تطهير وتكريك بحيرتي المنزلة ومريوط، مشيرا إلى الانتهاء من أعمال تطهير الحشائش، وإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة، وجارٍ الانتهاء من أعمال التكريك لزيادة عمق البحيرتين، موضحا أنّ عدد الكراكات العاملة في بحيرة المنزلة وصل إلى 60 كراكة تابعة لعدد من الجهات والشركات، وفي بحيرة مريوط 13 كراكة أخرى، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ طريق بطول 70 كم وعرض 8 م كحزام آمن حول حدود بحيرة المنزلة.

وتناول اللواء أحمد الإسناوي، مقترحات تطوير واستغلال الفرص الاستثمارية ببحيرة المنزلة، والتي تستهدف الحفاظ عليها وتحقيق التنمية المستدامة لها، وما تتضمنه تلك المقترحات من إجراءات تتعلق بتعظيم العائد من استغلال البحيرة سواء من الناحية البيئية، أو الاقتصادية، أو العمرانية، أو الاجتماعية، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال البحرية والتنموية، التي تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح الإسناوي، أنّ من بين الأعمال البحرية لتنمية بحيرة المنزلة، ما من شأنه زيادة اتصال البحيرة بالبحر المتوسط وخلق نقاط جديدة لدخول وخروج المياه من وإلى البحيرة، إلى جانب فتح منافذ جديدة لدخول الزريعة من البحر المفتوح، بما يسهم في تحسين جودة المياه وصرف الملوثات وطردها خارجها، مما لا يخل بنسبة الملوحة ولا يضر بشواطئ البحر.

وأضاف اللواء أحمد الإسناوي، أنّ أعمال تنمية القطاع الخدمي، تتضمن تطوير مراسي الصيادين، وتنمية مناطق خدمية وحرفية وترفيهية لصالح المجتمع المحلي، إلى جانب أعمال تنمية القطاع السياحي، مع خلق مناطق وتجمعات سياحية جديدة جاذبة للاستثمارات.

وتناول اللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، عددا من المقترحات الخاصة بخطة تطوير بحيرة المنزلة في جميع المجالات، وإمكانية تعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة بالبحيرة ومحيطها.