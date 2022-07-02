«الري»: تطهير البحيرات الشمالية يحسن من الوضع البيئي وجودة الأسماك

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن تطوير البحيرات الشمالية ومنها بحيرة المنزله بذل فيها الكثير من الجهد، والذي بات نموذجا مشرفا للتعاون والتنسيق بين كافة قطاعات الدولة: «كل جهة معنيه بتقوم بدور بارز ومهم في جزء من هذا المشروع الكبير لتطوير البحيرات».

غانم: الفتحات دائما محتاجه أعمال تطهير مستمرة

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بضمان إمداد بحيرة المنزلة من خلال فتح البواغيت التي تربط البحيرة بالبحر المتوسط: «الفتحات دائما محتاجه أعمال تطهير مستمرة وحماية، لأن حركة الرسوبيات والرمال أدت إلى انسداد لتلك البواغيت المغزيه للبحيرات».

غانم: لو نفس كمية المياه فضلت في البحيرة لشهور فنوعيتها هتتراجع

واستطرد: «الوزارة نفذت أعمال حماية للشواطئ عند البواغيت لضمان دخول المياه بشكل مستمر إلى البحيرة وتغذيتها، ولو نفس كمية المياه فضلت في البحيرة لشهور فنوعيتها هتتراجع، ولكن دخول مياه البحر بشكل مستمر لهذه البواغيت يؤدى إلى تجديد المياه، ما سينعكس على تحسين الوضع البيئي للبحيرة».

وأوضح أن تطهير البواغيت والاهتمام بالبحيرات سيؤدي إلى تحسين الوضع البيئي لتلك البحيرات، الأمر الذي سينعكس على تطوير الثروة السمكية وتحسين جودة الأسماك التي يتم تربيتها في تلك البحيرة.

وتابع: «المصارف الموجودة في شرق الدلتا واللي بتصب على بحيرة المنزلة تم التنسيق بين وزارة الري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ عددا من الكباري وإنشاء طريق محيط ببحيرة المنزلة، ما سينعكس إيجابيا على الوضع البيئي والثروة السمكية بالبحيرة».