قوات الشيشات ولوجانسك تواصل تطهير أراضي«آزوت» بـ«سيفيرودونتسك»

واصلت قوات الوحدة الشيشانية الخاصة، المعروفة باسم «أحمد» وقوات جمهورية «لوجانسك» الشعبية، عملية تطهير أراضي مصنع«آزوت» للكيماويات بمنطقة «سيفيرودونتسك» المحررة، وأشارت مصادر إلى إخراج 8 أو 10 صناديق من الخراطيش لبندقية آلية تم الاستيلاء عليها.

بدوره، قال جندي أوكراني أسير يدعى «ميخائيل نستورك»، إن قادة مجموعته تخلوا عنه في قرية «فولشياروفكا» الواقعة في جمهورية «لوجانسك» الشعبية، ولاذوا بالفرار، بعدما أمروه بالاختباء في قبو بالطابق السفلي.

«بلينكن»: الحظر على الذهب الروسي يؤدي إلى حرمان «موسكو» من 19 مليار دولار

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن فرض حظر على الذهب الروسي، الذي يعد ثاني أكثر صادرات البلاد ربحًا بعد الطاقة، سيؤدي إلى حرمان «موسكو» من الوصول إلى 19 مليار دولار من الإيرادات سنويًا، مضيفا في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن العقوبات غير المسبوقة وضوابط التصدير لها تأثير عميق على روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وناقش قادة مجموعة السبع، التي تضم كل من «اليابان-ألمانيا-فرنسا-إيطاليا - المملكة المتحدة - الولايات المتحدة» أثناء عشائهم ما إذا كان عليهم خلع ملابسهم لإظهار أنهم أكثر برودة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

«تشومسكي»: واشنطن تمارس لعبة تكون فيها حياة الأوكرانيين على المحك

من جانبه، قال الفيلسوف الأمريكي البارز نعوم تشومسكي، إن «واشنطن» مصممة بشكل لا لبس فيه على مواصلة إلحاق الضرر بـ«موسكو»، مضيفا إن بلاده تمارس لعبة تكون فيها حياة الأوكرانيين على المحك، وكذلك وجود الحضارة ذاتها من أجل إضعاف روسيا، ولا توجد أسس أخلاقية لمثل هذا الأمر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام هولندية، إلى أن بلديات هولندية تستعد لتدفق لاجئين أوكرانيين إلى المآوي الاجتماعية، لأن المحليين الذين استضافوهم لا يرغبون في تركهم وحدهم بمنازلهم خلال فصل الصيف.