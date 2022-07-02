دعاء ذبح الأضحية.. الإفتاء توضح السنن وما يُقال عند الذبح

دعاء ذبح الأضحية واحد من الأدعية المهمة التي يبحث عنها العديد من الناس، وذلك مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفي هذا الصدد بيَّنت دار الإفتاء المصرية، في فتوى رسمية عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، هذا الدعاء، وهو ما تعرضه «الوطن» في التقرير التالي.

دعاء ذبح الأضحية

وحول دعاء ذبح الأضحية أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يُسن أن يدعو المضحي عند الذبح فيقول: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، كما ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح».

ما يُقال عند ذبح الأضحية

وحول دعاء ذبح الأضحية فإنه ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، إذ قال: ذبح النبي يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين أي خصيين، فلما وجههما قال: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، وعن محمد وأمته باسم الله، والله أكبر، ثم ذبح».

سنن ذبح الأضحية

وفيما يخص دعاء ذبح الأضحية فقد أعلنت دار الإفتاء سنن الأضحية عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث يسن أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر على ذلك، كما يسن التسمية عند الذبح خروجًا من خلاف مَن أوجبه، فيقول: باسم الله والله أكبر، ويستحب للمضحي أن يبادر بالتضحية ويسرع بها قبل غيرها من وظائف العيد وأيام التشريق، وألا يزيل المضحي شيئًا من شعره أو أظفاره إذا دخل أول ليلة من عشر ذي الحجة، كما يستحب للمضحي له أن يسمِّن الأضحية أو يشتري السمين.