بدء الفحوصات اللازمة للطفلة «رقية» قبل حقنة الضمور الشوكي

أعلنت أسرة الطفلة «رقية»، المصابة بضمور في الحبل الشوكي، عن بدء إجراء الفحوصات اللازمة لها قبل الحقن، وذلك من خلال نشرهم صورة لها على أحد الأجهزة الطبية، أثناء خضوعها للفحص، مطالبين الجميع بالدعاء لها لإتمام عملية الشفاء على خير، كما لم ينسوا تذكير المواطنين بمساعدة الطفلتين «علياء» و«فريدة»، المصابتان بذات المرض، والتبرع لهما، حيث نشروا أرقام الحسابات الخاصة بهما على ماكينة «فوري».

عودة أسرة «رقية» إلى الإسكندرية

ورصدت «الوطن» قبل عدة أيام، تفاصيل أول ظهور لأسرة الطفلة رقية، بعد عودتهم إلى الإسكندرية، عبر وصولهم إلى مسكنهم في منطقة «سكينة»، شرق المدينة، وسط حالة من الهدوء وغياب الصخب المنتظر كما كان عليه الوضع يوم الجمعة الماضي، حيث أن الأسرة طالبت جميع الجيران بتجنب التعامل مع رقية نظراً لضعف مناعتها خلال تلك الآونة تمهيداً لتجهيزها لتلقي الحقنة بعد تجميع الأموال لها.

وجاء أول ظهور لأسرة الطفلة رقية بعد عودتهم إلى الإسكندرية، بمثابة رسالة قوية للرد على الشائعات التي نالتهم باختفائهم عقب تلقي التبرعات لابنتهم الصغيرة، حيث أن البعض أراد أن يشكك في تلك القصة الإنسانية، التي أصبحت فيها رقية أيقونة للأطفال المصابين بمرض الضمور الشوكي.

استقبال أسرة رقية في الظهور الأول

وقال «عبدالحميد محمد»، خال رقية، إن الأسرة وصلت يوم الاثنين الماضي، حيث دخلوا إلى منزلهم للراحة بعد مشقة وسفر دام 5 أيام من أجل تجميع المبلغ وتجهيز حق الحقنة بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفلة.

وأضاف «عبدالحميد» قائلاً لـ«الوطن»، أن الأسرة حزنت لما تم تداوله عن اختفاء أسرة رقية عقب تجميع المبلغ، مؤكداً أن الأموال تحت تصرف وزارة التضامن الاجتماعي، وليس للأسرة علاقة بها بشكل مباشر.