على غرار رقية.. الطفلة كيان تحتاج علاجا بقيمة 40 مليون جنيه

ناشد ضياء حمدان، والد الطفلة «كيان» نواب شمال سيناء، وأهالي العريش والمسؤولين بمساعدته في علاجها على نفقة الدولة، لأنها مصابة بضمور في نخاع العضلات الشوكي، وتحتاج إلى علاج قيمته 40 مليون جنيه، مثل الطفلة «رقية».

وأكد والد الطفلة «كيان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ابنته أصيبت بالمرض النادر، ولا تستطيع أن تقف ولا تتكلم ولا تنام، وهذه الأعراض ظهرت بعد سن عام.

والد الطفلة: بقى 5 شهور لإنقاذ ابنتي

وأضاف والد كيان الطفلة المريضة، أن حالتها تتدهور، وعمرها الآن سنة و7 شهور، ويتبقى فقط 5 شهور لتُكمل العامين، وفي هذه الحالة لا يمكن العلاج بعد أن يصل عمرها إلى عامين، موضحًا أنهم توجهوا إلى طبيب أطفال للعريش، ثم ذهبوا إلى طبيب في المنصورة، فطلب منهم إجراء تحاليل، واتضح أنها تعاني من ضمور في نخاع العضلات الشوكي، ويجب أن تأخذ الحقنة خلال 140 يومًا فقط.

حملة لجمع التبرعات

وأشار إلى أنه في حال عدم الاستجابة وعلاجها على نفقة الدولة، فإنهم سيطلقون حملة تبرعات على غرار ما حدث للطفلة رقية.

من جانبه، قال محمود أيوب، خال الطفلة، إنهم يطالبون وزارة الصحة بتوفير سفر للخارج لها على نفقة الدولة، موضحًا أن هناك حملة على صفحات الفيس بوك بشمال سيناء على ضرورة التدخل لإنقاذ كيان، بعنوان «أنقذوا كيان».

وأشار إلى أن بعض النواب في شمال سيناء، تواصلوا معهم وحصلوا على الأوراق اللازمة، ولكن حتى الآن لا يوجد جديد في الأمر.