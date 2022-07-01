مصرع مسن إثر سقوطه من الدور التاسع في فندق شهير على كورنيش الإسكندرية 

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من أعلى فندق شهير بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية، لتبدأ مباشرة جهود قوات البحث الجنائي لمعرفة تفاصيل الحادث، وهل توجد شبهة جنائية في الأمر.

تفاصيل مصرع رجل من أعلى فندق

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ عن سقوط رجل من الدور التاسع بأحد فنادق كورنيش منطقة كليوباترا بشرق الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية رفقة سيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

معاينة البحث الجنائي

وبالفحص، تبين مصرع شخص مسن إثر سقوطه من أعلى الفندق، وتباشر قوات البحث الجنائي معرفة تفاصيل الحادث، وهل هناك شبهة جنائية من عدمه، مع تفريغ كاميرات المراقبة بالفندق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ معاينة النيابة واستدعاء شهود العيان لسؤالهم.