جورج وسوف ينشر فيديو من كواليس حفله بموسم جدة.. «بيغني لأم كلثوم»

كشف جورج وسوف عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن كواليس حفلة الأخير في موسم جدة الذي رفع شعار كامل العدد.

مفاجأة جورج وسوف للجمهور

ونشر جورج وسوف فيديو له من كواليس حفل موسم جدة الذي حرص خلاله على تقديم مفاجأة للجمهور قبل صعوده على المسرح؛ حيث بدأ أداء أغنية حب إيه لأم كلثوم في الكواليس وتفاعل معه الجمهور بالغناء.

وعلق جورج وسوف على الفيديو: «طلبت الميكروفون خلف الكواليس وهيك كانت المفاجأة قبل بدء الحفل موسم جدة بنش مارك، أحلى جمهور جورج وسوف».

حفل جورج وسوف في جدة

وأحيا سلطان الطرب جورج وسوف، حفلا غنائيا كامل العدد، ضمن حفلات موسم جدة الخميس الماضي، وظهر جورج وسوف خلال الحفل بعد غياب طويل، وهو يمسك بـ«عكاز» ويغني على المسرح.

وقدم «وسوف» خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، التي تفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص.