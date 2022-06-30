جورج وسوف يظهر بـ«عكاز» ويحيي حفلا غنائيا كامل العدد في موسم جدة (صور)

أحيا سلطان الطرب جورج وسوف، حفلا غنائيا كامل العدد، ضمن حفلات موسم جدة.

وظهر جورج وسوف خلال الحفل بعد غياب طويل، وهو يمسك بـ«عكاز» ويغني علي المسرح.

وقدم «وسوف» خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، والتي تفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص.

وشارك سلطان الطرب خلال الحفل الغنائي، الفنان صابر الرباعي، والذي تفاعل الجمهور معه أيضا.

جورج وسوف يروج لحفله في جده

وحرص جورج وسوف منذ أيام على الترويج لحفله الغنائي، بمشاركة صابر الرباعي، من خلال نشر البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه قائلا: «روحي يا نسمة عند الحبايب.. في جدة سعيد بلقاء حبايبي من جديد وإن شاء الله ليلة غنائية مميزة لجمهور متذوق، بمشاركة الفنان الحساس والصديق صابر الرباعي، موسم جدة».

شائعة إصابة جورج وسوف بالشلل

وتداول رواد السوشيال ميديا منذ فترة فيديو للفنان جورج وسوف، نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهر خلاله على أحد الشواطئ وسط جمهوره على كرسي متحرك، ما أثار التساؤلات حول إصابته بالشلل.

وبعدها بساعات قليلة، رد «وسوف» على تلك الشائعة بفيديو آخر، ظهر خلاله وهو يسير بصحة جيدة، لكن يمسك في يده «عكاز».