جورج وسوف يحيي حفلا كامل العدد بالعراق ويرد على شائعات إصابته بشلل «فيديو»

أحيا سلطان الطرب جورج وسوف حفلا غنائيا كامل العدد في العراق، وظهر وسوف بصحة جيدة عكس الشائعات التي تردد مؤخرا عن حالته الصحية وجلوسه على كرسي متحرك.

ونشر وسوف فيديو لحفله بالعراق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق قائلا: «حب متبادل مع جمهور العراق الحلو العراق بغداد نادي الصيد العراقي.. جورج وسوف».

وظهر وسوف خلال الحفل وهو واقف على قدمه وطلب من الجمهور أن يتقربوا أكثر للمسرح، وتم تكريمه خلال الحفل عن مجمل أعماله، وخلال الحفل مازح وسوف جمهوره قائلا: «هتأكلوني.. انتو على راسي».

جورج وسوف يتصدر التريند

وتصدر اسم الفنان جورج وسوف خلال الأيام الماضية، مؤشرات البحث على جوجل، وذلك بعد ظهوره مؤخرا على أحد الشواطئ وسط جمهوره على كرسي متحرك، ما أثار التساؤلات هل جورج وسوف أصيب بالشلل، وذلك بعد نشر فيديو له عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وهو يجلس على كرسي متحرك.

لينشر بعدها بساعات قليلة «وسوف» فيديو ثانيا، وظهر خلاله وهو يسير بصحة جيدة، لكنه يمسك في يده عصا، وبعد نشر الفيديو الأول علق الجمهور على المنشور متسائلين عن صحة «وسوف» وحقيقة إصابته بالشلل واستعماله كرسي متحرك.

شائعات نالت جورج وسوف

ونال جورج وسوف الفترة الماضية نصيب الأسد من الشائعات، فقد بدأت منذ أشهر بشائعة وفاته ليرد عبر اللقاءات التلفزيونية انه اعتاد على هذه الشائعات.

لتنال منه شائعة أخرى منذ فترة قصيرة وهي إصابته بالشلل بعد جلوسه على كرسي متحرك لينفي ذلك من خلال فيديو حفله بالعراق.