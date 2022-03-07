ظهور الفنان جورج وسوف على كرسي متحرك بأحد الشواطئ (فيديو)

ظهور جورج وسوف على كرسي متحرك، تصدر محركات البحث العالمية، إذ شارك محبو الفنان جورج وسوف فيديوهات تجمعه بجمهوره، في أثناء وجوده على أحد الشواطئ، أثناء التقاطهم الصور معه، معبرًا عن سعادته الشديدة بمحبة جمهوره، لكنه ظهر على كرسي متحرك.

ظهور جورج وسوف على كرسي متحرك

وأثار ظهور جورج وسوف على كرسي متحرك قلق جمهوره ومحبيه على منصّات التواصل الاجتماعي، كما علق جورج على الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، قائلًا: «نزلت مفاجأة، لكن لا قدرت أشوف الشاطئ أو الحفلة، بس شفت أحلى محبة في العالم، شكرًا».

كما نشر فيديو آخر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليه قائلًا: «فيديو تاني للجولة بين الأحباب، أنتم القلب والروح».

جورج وسوف يحيي حفلا غنائيًا في طابا

ويستعد الفنان جورج وسوف لإحياء حفل غنائي ضخم، في مصر بأحد الفنادق فى طابا، يوم 13 مايو المقبل، وسيقدم وسوف خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، ونشر البوستر الرسمي للحفل عبر «إنستجرام»، وعلق قائلًا: «موعدنا يتكرر مرة جديدة في طابا - مصر».

جورج وسوف يرد على شائعات وفاته

وفي سياق آخر انتشر، خلال الفترة الماضية، شائعات عدة تفيد بوفاة سلطان الطرب جورج وسوف، لكنه نفى كل تلك الشائعات خلال لقائه في برنامج «ET بالعربي»، حيث قال: «صحتي بألف بخير».

أما عن شائعات تعرضه لأزمة صحية وشائعات وفاته، علق «وسوف»: «فيه ضريبة للنجاح والشهرة بندفعها، والشائعات منهم الحمدلله، لم اتضايق من تلك الشائعات لأني اتعودت عليها».