مصرع شاب وإصابة زوجته وطفلهما في تصادم سيارة و«توك توك» بالشرقية

وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية «توك توك»، على طريق «بلبيس - الزقازيق»، في محافظة الشرقية، أمام قرية «النوبة والدهاشنة»، ما أسفر عن مصرع وإصابة زوجته وطفلهما، تم نقلهم لمستشفى بلبيس المركزي، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

مستشفى بلبيس يستقبل جثة شاب

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مركز شرطة بلبيس باستقبال المستشفى المركزي شاب يُدعى «محمد أ. م.»، 32 سنة، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، جثة هامدة، وإصابة زوجته «شيماء س. م.»، 27 سنة، ربة منزل، بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، وطفلهما «عمر»، 7 سنوات بجرح قطعي بالساق اليمنى.

تصادم سيارة ملاكي وتوكتوك

بالفحص تبين من التحريات أن حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي و«توك توك»، على طريق «بلبيس - الزقازيق»، أمام قرية «النوبة والدهاشنة»، بدائرة مركز بلبيس، مما أسفر عن مصرع الأب الشاب وإصابة زوجته وابنهما الطفل.

إعادة حركة السير على الطريق

وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، التي تولت رفع آثاره، وإعادة حركة السير على الطريق، وتم التحفظ على السيارة و«التوك توك»، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات.