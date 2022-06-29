جولة مفاجئة لوكيل صحة الشرقية بمستشفى بلبيس المركزي

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة مفاجئة بمستشفى بلبيس المركزي، اليوم الأربعاء، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمختلف أقسام المستشفى.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة، وتم متابعة تقديم الخدمة الطبية والإسعافات اللازمة للمرضى ومصابي الحوادث بقسم الاستقبال والطوارئ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة الطبية.

تشغيل الجناح الجديد للغسيل الكلوي

كما تفقد وحدة الأشعة المقطعية، وتابع الخدمة بقسم الكلى الصناعي، بعد تشغيل الجناح الجديد للغسيل الكلوي منذ عدة أسابيع، والذي يسع لعدد 17 ماكينة، ليصبح الإجمالي 47 ماكينة، منهم 30 ماكينة تقدم الخدمة الطبية لعدد 141 مريضاً حالياً، كما تفقد وحدة العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، وحرص على الاستماع إلى المرضى، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وفي نهاية الزيارة المفاجئة، ناقش وكيل الوزارة مع مدير مستشفى بلبيس المركزي، ونائب مدير عام الطب العلاجي، ولجنة من الجودة ومكافحة العدوى، خطة العمل المستقبلية بالمستشفى، وبحث أي معوقات تؤثر على أداء الخدمة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بالمستشفى.