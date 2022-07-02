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محمود مسلم

ندب المستشار أحمد فكري أمينا عاما لهيئة قضايا الدولة

كتب:

محمد عيسى
09:49 م | السبت 02 يوليو 2022
المستشار محمد بكر

المستشار محمد بكر

قرر المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة، ندب المستشار أحمد فكري صالح بسيوني نائب رئيس الهيئة أمينًا عاما للهيئة اعتبارًا من السبت 2 يوليو 2022.

وحمل القرار رقم 146 لسنة 2022.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها.

تعيين محمد بكر رئيسًا لهيئة قضايا الدولة

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في وقت سابق، قرارا بتعيين المستشار محمد بكر رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.