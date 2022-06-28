«قضايا الدولة» تهنئ السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو: ملحمة وطنية فريدة

هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد محمد بكر، رئيس قضايا الدولة الذي تبدأ فترة رئاسته اعتبارا من 1 يوليو المقبل، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي سطر فيها الشعب المصري العظيم ملحمة وطنية فريدة بوحدته ضد جماعات الشر والإرهاب لبناء مصر وجمهوريتها الجديدة لمصر المستقبل القائمة على وحدة الصف ونبذ الفرقة وبناء الوطن على الحق والخير والعدل ودولة القانون.

هيئة قضايا الدولة تدعو الله أن يحفظ مصر

وسألت الهيئة المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل شر وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسم الهيئة.