محلل سياسي: فوضى السلاح سببت مشكلات بأمريكا.. بنحسدكم على الأمن في مصر

قال الدكتور ماك شرقاوي، الكاتب والباحث والمحلل السياسي، إنه وخلال العامين الماضيين تم تصنيع 80 مليون قطعة سلاح، وجرى توزيعها على الأسواق في أمريكا، «والله بنحسدكم في مصر على نعمة الأمن والأمان، إحنا ما بنعرفشي ننزل هنا الفجر، وفوضى السلاح سببت الكثير من المشكلات».

شرقاوي: الشرطة لا تستطيع دخول بعض المناطق بولايات أمريكا

وأضاف «شرقاوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك بعضا من الأماكن في الولايات المتحدة الأمريكية تتمركز فيها العصابات القادمة من أمريكا اللاتينية والمكسيك والسيلفادور، وهناك بعض من المناطق في الولايات المتحدة لا تستطيع الشرطة العادية دخولها بسبب العصابات.

شرقاوي: بيقتلوا الناس في الشارع أو قتل الآباء أمام الأبناء

وتابع: «علشان الشخص يشترك في العصابة لازم الشخص يعمل عمل شنيع يثبت أن العضو الجديد قلبه ميت، وفيه شخص قديم في العصابة بيقوم بتصوير حادثة القتل التي يقوم بها الشخص المبتدئ في العصابة، وبيقتلوا الناس في الشارع أو قتل الآباء أمام الأبناء».

وأوضح أن الدستور الأمريكي أعطى الحق في حمل السلاح من أجل الحماية، لكن ما يحدث حاليا في أمريكا من ضحايا عدة للعنف والتي تجاوزت ضحايا حروبها منذ فترة الاستقلال فهو إساءة لاستخدام هذا الحق، وكل 27 ثانية فيه حادثة اغتصاب».

وتابع: «هناك عنف بسبب الأزمات الاقتصادية أو الخمور والمخدرات، ونسبة العنف الأسري في أمريكا تصل لـ23%، وفي مرة النور اتقطع 48 ساعة في نيويورك الناس نهبوا المدينة، وهناك الكثير من الخوف في أمريكا».