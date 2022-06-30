أمريكا والناتو يتفقان على زيادة قوات الردع في أوروبا

انتهت فعاليات اليوم الثاني لقمة حلف الناتو التاريخية في العاصمة الإسبانية مدريد، بتعهد أمريكا بتوسيع وجودها العسكري في أوروبا، وإعلان حلف شمال الأطلسي الاتفاق على تعزيز الردع، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتعهّد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإرسال المزيد من القوات والطائرات الحربية والسفن الحربية الأمريكية إلى أوروبا، في الوقت الذي اتفق فيه الناتو على أكبر تعزيز لردعه منذ الحرب الباردة، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

الولايات المتحدة تستعد للاحتفاظ بـ100 ألف جندي في أوروبا

ومن المقرر أن تتواجد حامية أمريكية دائمة في بولندا، ولأول مرة تخلق موطئ قدم أمريكي دائم على الجناح الشرقي للتحالف، كما سترسل الولايات المتحدة سربين إضافيين من طائرات F-35 المقاتلة إلى المملكة المتحدة، والمزيد من الدفاعات الجوية وقدرات أخرى إلى ألمانيا وإيطاليا.

وقال خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، في القمة السنوية لزعماء الحلف في مدريد: «ستعزز الولايات المتحدة وضع قوتنا في أوروبا، وستستجيب للبيئة الأمنية المتغيرة، إضافة إلى تعزيز أمننا الجماعي».

كما تستعد الولايات المتحدة، للاحتفاظ بـ100 ألف جندي في أوروبا، ارتفاعًا من 80 ألف جندي قبل بدء الحرب في أوكرانيا.

الناتو يخطط لزيادة حجم قوة الرد السريع

ولا يزال الوجود العسكري الأمريكي المتزايد أقل بكثير من أعداده خلال الحرب الباردة، عندما تمركز نحو 300000 جندي أمريكي ​​في المنطقة.

ويخطط الناتو لزيادة حجم قوة الرد السريع من 40 ألف إلى 300 ألف جندي بحلول العام المقبل.

ورغم أنّ القوات ستتمركز في بلدانها الأصلية، إلا أنّها ستكون على استعداد للانتشار في الشرق، حيث سيخزن التحالف المعدات والذخيرة.