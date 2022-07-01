مقتل مصري في أمريكا خلال سطو مسلح على مطعمه: «ترك بنت وولد»

قُتل مواطن مصري يدعى جابر بغدادي، مدير أحد المطاعم في مدينة تشارلستون التابعة لولاية ساوث كارولينا خلال محاولته التصدي لسطو مسلح نفذه شخص كان يرتدي قناعا، حيث أطلق رصاصة أردته قتيلا قبل أن يفر المتهم ويخلع قناعه ويسير على قدميه في الظلام.

والجريمة هي واحدة من أحدث جرائم العنف في الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت تواجه جدلا خلال الفترة الماضية بشأن قواعد وقوانين حمل السلاح في البلاد.

تفاصيل مقتل مدير المطعم المصري في أمريكا

ويبلغ المواطن المصري المقتول جابر بغدادي، 65 عاما، وقالت ابنته ياسمين في تصريحات لقناة «إيه بي سي نيوز 4» الأمريكية، إن والدها كان يهم بإغلاق الباب الخلفي للمطعم وقت أن هاجمه المتهم الذي ألقت الشرطة الأمريكية القبض عليه في اليوم الثاني للجريمة.

والمفارقة أن المتهم كان يعمل في السابق موظفا في شركة المطاعم، Charleston Hospitality Group المالكة مطعم Toast All Day الذي تم افتتاحه في أوائل يونيو الماضي، كسادس فرع للشركة ومؤسسها ورئيسها التنفيذي يدعى سام مصطفى.

عقوبة السجن مدى الحياة تنتظر المتهم بقتل المواطن المصري

وبحسب ما نقلت قناة العربية، فإن المتهم بارتكاب الجريمة يبلغ من العمر 29 عاما، مثل أمام قاضٍ أمس، وطلب أن يمثل أمام قاض غيره الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن توجه له تهم تصل إلى البقاء خلف القضبان مدى الحياة.

ومن المتوقع أن توجه له تهم القتل العمد ومحاولة السطو وحيازة سلاح قاتل أثناء ارتكاب جريمة عنيفة.

صلاة الجنازة اليوم على المواطن المصري المغدور

وتقام اليوم صلاة الجنازة على جثمان جابر بغدادي في مسجد شارلستون المركزي الذي يقع بشارع كنج ستريت بعد 500 متر من مكان المطعم الذي يديره بغدادي.

وذكرت صحيفة «ذا بوست أند كورير» الصادرة في شارلستون أنه سيتم تشييع جنازة المغدور لدفنها لاحقا في المقبرة الإسلامية الواقعة شمال مدينة شارلستون.

ابنة مدير المطعم: اشتهر بطريقة عمله للبيتزا اللذيذة

وقالت ياسمين ابنة جابر بغدادي إن والدها كان محبوبا لكثيرين، وكان طاهيا شغوفا محبا لعمله، لافتة إلى أنه اشتهر بطريقة عمله للبيتزا اللذيذة.

وأوضحت ياسمين أن والدها هاجر ليكسب «لقمة العيش» لعائلته، والآن ترك لهم كل ما لديه، مؤكدة أنهم يفتقدونه كما لو كان الحادث منذ أسابيع رغم أنه لم يمض إلا يوما واحدا على الجريمة، لافتة إلى أن لديها شقيق آخر.