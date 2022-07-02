مستشار ناصر العسكرية: لولا تضحيات الشهداء لعانينا من الإرهاب حتى الآن

قال اللواء الدكتور نصر سالم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن كل شهيد من شهداء الجيش والشرطة قدم روحه فداء لمصر والمصريين، وروح كل شهيد كانت بدلا من مئات المدنيين، لافتا إلى أنه في حالة تراجع أبطال الجيش والشرطة عن تقديم أرواحهم لما وصلت مصر إلى ما وصلت إليه وكنا من الدول التي تعاني الأمرين من العناصر الإرهابية.

أبطال الجيش والشرطة يقدمون أرواحهم فداء للوطن

وأوضح «سالم» خلال استضافته في مداخلة هاتفية لبرنامج «الصدى» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن أبطال الجيش والشرطة يعلمون جيدا أنهم يقدمون أرواحهم فداء للوطن: «دائما نباهي بهم أمام الدول والأمم المختلفة خاصة وأن مصر هي بلد الشهداء».

لا يوجد أي شيء يعوض أسرة الشهيد

وأشار « سالم»، إلى أنه لا يوجد أي شيء يعوض أسرة الشهيد عن فقدان نجلهم، لافتا إلى أن عدد الشهداء المصريين في السنوات الأخيرة يوجه رسالة ردع لكل من تسول له نفسه بالتعدى على أرض مصر، أن يعلم أولا أن جيش مصر لم ولن يتراجع عن الدفاع عن كل شبر من أراضيها التي لا تنضب ولا تخلو من الشهداء الصادقين.

وأكد اللواء نصر سالم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن الأمة المصرية أمة شهداء، وفي كل عام يحتفل الرئيس السيسي مع أولاد الشهداء الذين يؤكدون رغبتهم الصادقة في استكمال مسيرة ذويهم من الشهداء.