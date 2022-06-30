تنظيم احتفالية كبرى في ساحة الشهداء ببورسعيد بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

تنظم محافظة بورسعيد احتفالية كبرى في ساحة الشهداء «ميدان المسلة» في الثامنة من مساء اليوم الخميس، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

فرق غنائية تشارك في احتفالية 30 يونيو

ويشارك في الاحتفالية عدد من الفرق الغنائية وفرقة عجميات بقيادة المخرج عمرو عجمي، وعدد من الفرق الاستعراضية بمديرية الشباب والرياضة، حيث سيتم تقديم عروضا فنيا بمناسبة ذكرى 30 يونيو المجيدة، والتي انتصرت فيها إرادة الشعب المصري، وتشهد الدولة المصرية منذ قيام ثورة 30 يونيو حتى الآن خطة للتنمية المستدامة تسير في كافة الاتجاهات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي أطلق بداية الجمهورية الجديدة نحو التنمية والاستقرار والتقدم والرخاء.

محافظ بورسعيد يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

وقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أسمى معاني التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وبعث محافظ بورسعيد، أرق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أبناء المحافظة وقيادتها التنفيذية، بهذه المناسبة العظيمة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا دوام تحقيق الإنجازات والتنمية لما فيه خير لمصر وشعبها الأصيل.

كما هنأ محافظ بورسعيد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والوزراء والمحافظين بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

ثورة 30 يونيو حدثا عظيما في تاريخ مصر

وأكد محافظ بورسعيد أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت حدثا عظيما في تاريخ مصر، والذي انتصرت فيها إرادة الشعب المصري الذي خرج بالملايين ضد قوى الشر، في مشهد حضاري يعبر عن تلاحم أبناء الوطن، من أجل تحقيق الحرية والتقدم والازدهار والحياة الكريمة الذي لطالما أراد الشعب المصري تحقيقها، والتفوا حول القوات المسلحة المصرية لتحقيق هذه المطالب، لتبدأ مصر في بناء الحاضر ومستقبل أفضل لأبناءها.

وأعرب «الغضبان» عن فخره بالإنجازات والانتصارات التي حققتها الدولة المصرية تحت راية وقيادة الرئيس السيسي، وانطلاق الجمهورية الجديدة، والذي دفعت مصر لتحقيق التنمية المستدامة على أرضها وأصبحت ذات مكانة رائدة بين دول العالم، مثنيا على جهود الحكومة المصرية والتي تواصل العمل ليلا ونهارا لتحقيق تطلعات وآمال أبناء الوطن، متمنيا الاستمرار في تحقيق مزيد من التنمية والتقدم للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن تنعم مصر دائما بالأمن والأمان والاستقرار.