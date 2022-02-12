انطلاق الدورة التدريبية الرابعة للصحفيين في أكاديمية ناصر العسكرية

تنطلق اليوم الدورة التدريبية الرابعة للصحفيين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، تحت عنوان «أساليب التفكير والدرسات المستقبلية»، وذلك بمقر مركز القوات المسلحة للدراسات الاستراتيجية.

التدريب بنقابة الصحفيين

وتأتي الدورة التدريبية برعاية اللواء أركان حرب أيمن نعيم ثابت مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وبحضور اللواء أركان حرب عادل الديب مدير مركز القوات المسلحة للدراسات الاستراتيجية، وبحضور الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين.

وقال حماد الرمحي إن دورة «أساليب التفكير والدرسات المستقبلية» تعقد بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية لصالح نقابة الصحفيين؛ وتتم على يد نخبة من القادة والخبراء والمستشارين العسكريين، وأساتذة الجامعات وبعض نواب الوزراء,مؤكداً أن الدفعة الحالية هي الرابعة، وتضم نحو 52 صحفياً من كافة الصحف القومية والحزبية والمستقلة.

أسس ومفاهيم الدراسات المستقبلية

وأضاف رئيس لجنة التدريب، أن الدورة التدريبية الحالية تشمل العديد من المحاور الأساسية من أبرزها دراسة أسس ومفاهيم الدراسات المستقبلية، وخصائص وأبعاد مجتمع المعلومات، فضلاً عن دراسة حرب المعلومات وأثرها على المجتمع، بالإضافة إلى أسس ومبادئ تحليل المعلومات، وبناء السيناريوهات في الدراسات المستقبلية.كما تشمل أساليب التفكير لاجتياز تحديات الأمن القومي، وركائز وتحديات الأمن القومي، ودور الإنترنت في اختراق العقول وتوجيه المجتمع، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، والتفكير التصميمي والإبداع المؤسسي، ودراسة العقل البشري والتفكير، وأساليب كتابة الأوراق السياسية، وأدوات فهم النظام الدولي، ومبادئ التفكير الناقد، والعصف الذهني، والتفكير الإبداعي.

دورة اللغة الفرنسية

من ناحية آخرى شهدت نقابة الصحفيين صباح اليوم تخريج وتكريم الدفعة الثانية للدورة التدريبية المتقدمة للغة الفرنسية، وذلك بحضور الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب.ومن جانبه أكد حماد الرمحي أن لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين تنظم حاليا سلسلة من الدورات المتخصصة في معظم اللغات وفي مقدمتها اللغة الفرنسية للصحفيين وأسرهم.

واعتمدت الدورة على مجموعة من المستويات التي تساعد المتدرب على اتقان جميع مهارات اللغة الفرنسية، فضلا عن تأسيس الدارسين على إتقان كافة قواعد ومهارات تعلم اللغة الفرنسية.وركزت الدورة على تعلم مهارات الصوتيات والنطق السليم والحضور والإلقاء.

وركزت الدورة على مهارات الكتابة وتفادي الأخطاء أثناء الكتابة باللغة الفرنسية.

وتضمنت الدورة تضمنت تعلم مهارات الاستماع لضمان التفاعل أثناء المحادثات باللغة الفرنسية.

وفي نهاية حفل التخرج تم تكريم الخريجين ومنحهم شهادات معتمدة من مركز التدريب بنقابة الصحفيين.