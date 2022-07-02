30 غرزة بالوجه لطالب تدخل لفض مشاجرة بين طلاب مدرسة بالسيدة زينب

شهدت منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، واقعة مأساوية في وضح النهار عندما تشاجر أحد طلاب المدارس بالمنطقة مع طلاب آخرين، ما أسفر عن إصابة طالب يدعى يوسف عبدالعزيز بجرح بالغ في منطقة الوجه باستخدام زجاجة حادة، مسببا له 30 غرزة.

بداية الواقعة

تلقت مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من المواطنين يفيد بحدوث مشاجرة حادة بين طلاب إحدى المدارس الخاصة، ما أسفر عن إصابة طالب يدعى «يوسف» البالغ من العمر 15 عامًا، بجرح بالغ في منطقة الوجه باستخدام زجاجة حادة مسببا له أكثر من 30 غرزة بالوجه، وعلى الفور انتقل قوات الأمن لمكان الواقعة وتبين من خلال التحريات نشوب مشاجرة عنيفة بين بعض طلاب المدرسة.

شقيق المجني عليه يروي تفاصيل الحادث

وروى عمر عبد العزيز، شقيق الطالب «يوسف» المجني عليه، تفاصيل ما حدث، قائلًا إن شقيقه في ذات يوم كان خارجا من الامتحانات فشاهد أحد الأشخاص يضرب طالبًا، فتدخل لفض تلك المشاجرة: «الطرف الثاني من المشاجرة، اتخانق مع يوسف واعتدى عليه بزجاجة حادة وتسبب في جرح قطعي بالوجه تطلب 30 غرزة»، مضيفًا: «تم عمل محضرًا بالواقعة حمل رقم 3457 جنح السيدة زينب، عاهة مستديمة ستلاحق شقيقي مدى الحياة، ربما تحرمه من شغل مناصب معينة أو حرمانة من دخول كليات عسكرية، والطالب الذي تعدى على شقيقي من المفترض أنه طالب علم وفي إحدى المدارس الخاصة بالمنطقة، ومصطحب سلاح أبيض في طيات ملابسه».

عاهة مستديمة بالوجه

واختتم حديثه: «الواقعة حدثت منذ نحو 30 يومًا، المجني عليه خضع للعديد من الأطباء أملًا في إيجاد علاج لمكان الجرح الغائر بوجهه، ولكن أحد الأطباء أكد أنها عاهة مستديمة ستترك أثرًا في الوجه، بخلاف غير الأذى النفسي الذي تعرض له، والشخص اللي قام بإصابته لم يتم القبض عليه حتى الآن»، وطالب الأجهزة الأمنية بسرعة القبض عليه لمحاكمته.