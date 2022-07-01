قررت جهات التحقيق عرض المتهم بقتل شقيق زوجته في بولاق الدكرور على الطب الشرعي لإجراء الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات من عدمه، واستعجلت جهات التحقيق تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما استعجلت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وملابساتها.

طعنة نافذة في الصدر

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من الأهالي بمقتل شاب بطعنة سكين بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين أنه مصاب بطعنة نافذة في الصدر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وقررت استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

حريق محدود في شقة بمنشأة ناصر

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق محدود في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكنية في الطابق الثالث، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها ولم يسفر عن خسائر، وتم تحرير محضر بالواقعة.