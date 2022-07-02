بإطلالة صيفية.. أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، أحدث سيشن تصوير لها، والذي ظهرت خلاله بإطلالة صيفية، أثنى عليها جمهور ومتابعو دنيا عبر إنستجرام.

وظهر دنيا بإطلالة جمعت بين الأبيض والأزرق، نالت إعجاب الجمهور والذي وصفها بالقمر والمشرقة.

مشاريع دنيا القادمة

وتنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلم تسليم أهالي والذي يعد أول عمل لها بعد فترة الحداد على والديها، وكان من المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى، ولكن تم تأجيله في اللحظات الأخيرة، لبعد عيد الأضحى بأسبوعين، أي أن طرحه في دور العرض سيكون أواخر شهر يوليو.

وتدور أحداث الفيلم في اطار كوميدي حول قصة زوجين هما دنيا سمير غانم في دور «زاهية» وهشام ماجد في دور «خليل صدقي»، ويحلم الزوج بالهجرة إلى كندا، ولكن يظهر أحد الأشخاص في حياة الزوجين ويلاحقهما في كل مكان، ويكون للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز ظهور خاص، حيث تجسد دور موظفة تقع في حب بيومي فؤاد وينشأ بينهما بعض المواقف الكوميدية.

والفيلم من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، بيومي فؤاد، عبدالله مشرف، وأوتاكا، وعدد من ضيوف الشرف، مثل إيمي سمير غانم ولوسي وأحمد فتحي، تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ويعد هذا العمل هو أول بطولة مطلقة لـ دنيا سمير غانم في السينما.