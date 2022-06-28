بعد غياب 3 أعوام.. دنيا سمير غانم تعود بفيلم ومسلسل ومسرحية وأغنية

غابت الفنانة دنيا سمير غانم خلال الفترة الماضية عن جمهورها، وتحديدًا بعد وفاة والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز، ولكنها بدأت في العودة مؤخرًا إلى نشاطها الفني، من خلال أكثر من عمل.

موعد عرض تسليم أهالي

ويعد فيلم تسليم أهالي هو أول عمل تعود به دنيا سمير غانم، وسوف يُعرض الفيلم بعد عيد الأضحى بأسبوعين، أي أن طرحه في دور العرض سيكون أواخر شهر يوليو.

ويتناول الفيلم الكوميدي تسليم أهالي، قصة زوجين هما دنيا سمير غانم في دور «زاهية» وهشام ماجد في دور «خليل صدقي»، ويحلم الزوج بالهجرة إلى كندا، ولكن يظهر أحد الأشخاص في حياة الزوجين ويلاحقهما في كل مكان.

والفيلم من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، بيومي فؤاد، عبدالله مشرف، وأوتاكا، وعدد من ضيوف الشرف، مثل إيمي سمير غانم ولوسي وأحمد فتحي، تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ويعد هذا العمل هو أول بطولة مطلقة لـ دنيا سمير غانم في السينما.

عودة دنيا للدراما التليفزيونية

ومن المقرر أن تعود الفنانة للدراما بالمسلسل الكوميدي عالم موازي في الفترة المقبلة بطولة دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، دلال عبد العزيز، وأوتاكا، ومن تأليف عمرو وهبة وهشام جمال، وإخراج هشام جمال.

وأيضًا تحضر دنيا حاليًا لمسرحية كوميدية جديدة بعنوان «روحي أنا»، ويشاركها بطولتها كل من علي ربيع وبيومي فؤاد وشيماء سيف.

كما تجهز حاليًا لأغنية جديدة بعنوان «نحنوح»، لطرحها في موسم الصيف الحالي، ويتم في الوقت الحالي وضع اللمسات النهائية عليها تمهيدًا لطرحها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

تكريم دنيا سمير غانم

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط كرمت مؤخرًا، دنيا سمير غانم، ضمن فعاليات الدورة 88 من المهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر 2022، بحضور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومحمود حميدة الذي تحمل الدورة المقبلة اسمه تقديرا لعطائه السينمائي الكبير وبحضور عدد كبير من صناع السينما المصرية والعربية.