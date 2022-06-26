بعد انفراد «الوطن».. مؤلفو مسرحية دنيا سمير غانم يكشفون تفاصيل العمل

انفردت «الوطن» يوم الخميس الموافق 16 يونيو، بشأن عودة دنيا سمير غانم للمسرح مرة أخرى ويشاركها في البطولة الفنان علي ربيع، بعد فترة طويلة من الانقطاع عن الأعمال الفنية.

مؤلفو مسرحية دنيا سمير غانم يؤكدون انفراد «الوطن»

ظهر مؤلفو العمل كريم سامي «كيمز»، وأحمد عبدالوهاب، بالأمس، من خلال لقائهم ببرنامج «it’s show time» المذاع عبر قناة «cbc»، لكشف كواليس التحضير المسرحية ليؤكدوا انفراد «الوطن»، والذين تحدثوا عن التحضيرات المبدئية للمسرحية والتي تمثل عودة للنجمة دنيا سمير غانم بعد انقطاع دام لأكثر من 3 سنوات.

وأضاف مؤلفو مسرحية «روحي أنا»، أن العمل يحمل جزءا كبيرا من الكوميديا، التي تتناسب مع الأبطال ومنهم علي ربيع، وبيومي فؤاد وشيماء سيف.

أغاني المسرحية

وأشاروا إلى أن المسرحية في مراحلها الأخيرة، حيث يتم في الوقت الحالي كتابة باقي أغاني المسرحية، وصرح مؤلفو العمل بأن المسرحية يوجد بها عدد كبير من الأغاني والاستعراضات التي تغنيها دنيا سمير غانم، بالإضافة إلى أغانٍ جديدة مع علي ربيع وغيرهم من الفنانين الذين يقدمون أغاني للمرة الأولى على خشبة المسرح.

فيلم «تسليم أهالي» لـ دنيا سمير غانم

وفي سياق آخر تنتظر الفنانة دنيا سمير غانم طرح فيلم «تسليم أهالي»، المقرر قريبا، وتدور أحداثه حول قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة طبيب بشري بالهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

ويشارك في بطولة الفيلم دنيا سميرغانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، وهذا العمل يعتبر آخر عمل فني لها، وعمرو وهبة، محمد أوتاكا، عبدالله مشرق، أحمد فتحي، لوسي، ومن تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي.