أفلام العيد 2022 بين الأكشن والرومانسية.. عودة دنيا سمير غانم وإمام

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عيد الأضحى المبارك، ويترقب الجمهور خريطة أفلام العيد 2022 التي يتم الإعلان عنها من قِبل الشركات المنتجة، والبحث عن نجومهم المفضلين من خلال أفلامهم الجديدة المقرر عرضها بدور العرض السينمائي.

قائمة أفلام العيد 2022

وتضمنت خريطة أفلام العيد 2022 نحو 3 أفلام تم الإعلان عنهم رسميًا للمشاركة في موسم عيد الأضحى المقبل، فيما تترقب أفلام أخرى تحديد موعد عرضها للانضمام إلى قائمة أفلام العيد من عدمها، أبرزها فيلم «تسليم أهالي» للفنانة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، حيث تم الكشف عن البوستر الدعائي للفيلم دون تحديد موعد عرضه.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، الأفلام الثلاثة المقرر عرضهم في موسم أفلام العيد 2022

كيرة والجن

تستقبل دور العرض السينمائي، في موسم عيد الأضحى، فيلم كيرة والجن الذي يجمع بين النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، ويشاركهما البطولة هند صبري، إياد نصار، أحمد مالك، سيد رجب، عن رواية 1919 تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

وطرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي للفيلم، عبر حسابها بـ إنستجرام، وعلقت عليه بقولها: «مش هتحب اسمك يكون في قايمتهم، الإعلان الرسمي لفيلم كيرة والجن، 30 يونيو، في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي، أحداث الفيلم مستوحاة من قصص حقيقية، أحمد كيرة وعبد القادر الجن».

محمد إمام يعود بـ عمهم

ويعود الفنان محمد إمام، إلى شاشة السينما بعد غياب عامين منذ عرض آخر أفلامه لص بغداد مع فتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس وأمينة خليل وأحمد العوضي، من خلال فيلم عمهم، والذي يظهر من خلاله بـ لوك مختلف، وإضفاء اللون الأصفر على شعره.

فيلم عمهم بطولة محمد لطفي، سيد رجب، محمود حافظ، هدى المفتي، آيتن عامر، ميرنا نور الدين، تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنياوي.

فيلم بحبك

ويخوض الفنان تامر حسني تجربة الإخراج السينمائي بجوار التأليف والتمثيل، من خلال فيلم بحبك، والذي تدور أحداثه في إطار دراما رومانسية، ويشاركه البطولة هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، أحمد عزمي، مدحت إسماعيل الشهير بـ تيخا.