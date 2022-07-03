علي جمعة يكشف شروط الأضحية ووقت الذبح وكيفية التقسيم «فيديو»

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، شروط الأضحية ووقت الذبح وكيفية التقسيم، مشيرا إلى أن للأضحية شروط مثل الزواج، حيث يشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام من جنس الخراف والماعز والبقر والجاموس والجمال، فالأنعام على ثلاث: غنم وبقر وإبل، كما أن الغرض من الأضحية العبادة والفرحة والتكافل الاجتماعي لقول النبي: «اغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم».

كيفية تقسيم الأضحية

وأوضح الدكتور علي جمعة، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن قول الله تعالى «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ»، أنه يجب التثليث في الأضحية بأن يكون الثلث للمضحي، والثلث للصديق والقريب، والثلث للفقير والمحتاج، كما يشترط سلامة الأضحية لقوله تعالى: « حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»، وتكون الأضحية مليئة باللحم.

وقت الأضحية

وأشار مفتي الديار المصرية الأسبق، إلى أن في الأضحية تغني عن الأسرة وإن تعددوا ويسمى المضحي مندوب الكفاية، وتكون الأضحية واجبة عندما تنذر، كما أنه لا يجوز للجزار أن يأخذ أجره من الأضحية، ولكن يجوز أن يأخذ الجلد والرأس كنوع من الهدية، وتكون الأضحية يوم العيد بعد أن ترتفع الشمس مقدار خمس درجات، والدرجة بأربع دقائق، وهو ما يكون بعد الشروق بـ25 دقيقة حيث يكون وقت صلاة العيد، ويصلي المضحي مع الإمام وبعدها يذهب للنحر، وينتهي وقت الأضحية بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق وهو رابع أيام العيد، ومن يذبح بعد الوقت لا تكون أضحية.