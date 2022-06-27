شروط وخطوات شراء الأضحية واللحوم في 21 نقطة: احذر المعروض خارج المحل

مع اقتراب عيد الأضحى 2022 يتساءل عدد كبير من المواطنين عن كيفية شراء لحوم ذات جودة عالية، ولذلك أكدت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة في تقريرها أنه على المواطنين اتباع تلك الخطوات عند شراء اللحمة وهي:

- الشراء من جزار موثوق لضمان جودة اللحم.

- تجنب شراء لحوم معروضة ومكشوفة خارج محال الجزارة

- تقطيع اللحم حسب الاحتياج من مناطق محيط العضل والعظام.

- أن يكون اللحم فيه تداخل مع الدهن أما الدهن الخارجي فينبغي أن يكون متماسكا وأبيض اللون مائل للإصفرار.

- أن يكون اللحم ذو لون وردي لا يلمع كثيرا وتجنب اللحم المخضر المائل إلى الرمادي.

- تجنب اللحم الداكن والرطب والمبلل واللزج عند لمسه.

- تكون الأختام على الذبيحة واضحة.

- القوام متماسك لا يسهل قطعه بأظافر اليد.

- لا يوجد مواد مخاطية أو هلامية أو منداة.

- عند الضغط على اللحم بالإصبع لا يترك أثرًا غائرًا.

- تجنب وجود الروائح الغريبة والكريهة.

اختيار الأضحية

- الفحص بالنظر.

- أن يكون نشيطًا وشهيته مفتوحة.

- الصوف ناعم الملمس ونظيف (بفضل قليل الصوف علشان الوزن).

- الأرجل مستقيمة وقوية وليس بها كسور.

- الرأس مرفوع لأعلى.

- عينان لامعتان وليس بها إصفرار أو إحمرار.

- عدم وجود إفرازات أو التهابات سواء من الفم والأنف أو اللسان.

الفحص باليد

- يتم من خلال الجس لمنطقة الرقبة - الظهر - الذيل - مقدمة الصدر.

- التأكد من امتلائها باللحم وعدم وجود أي جروح أو بثور أو نتوءات.

- جس منطقة البطن لعدم وجود انتفاخ (الأضحية يجب أن تكون مطابقة مع الشروط الشرعية من سن وسلامة خالية من العيوب).