نجاة نائب وزير التعليم و8 مرافقين احتجزوا داخل أسانسير بجامعة دمياط ربع ساعة

أنقذ رجال الأمن الإداري بجامعة دمياط، الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، و8 من مرافقيه، كانوا داخل المصعد الكهربائي الخاص بكلية التربية جامعة دمياط، حيث ظلوا بداخلة لمدة 15 دقيقة.

وتلقت إدارة الحماية المدنية إخطاراً من كلية التربية جامعة دمياط، بوجود عطل في مصعد أحد مباني كلية التربية، وعقب وصول سيارة الحماية المدنية، تمكن رجال أمن الكلية من كسر شراعة المصعد الكهربائي حتى يسمح بدخول الهواء للمحتجزين داخله، كما انتقل مدير الكلية وفتح باب المصعد بمفتاح احتياطي، وأخرج منه نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ومرافقيه.

زيادة الحمولة سبب تعطل المصعد

وقال مصدر بكلية التربية بجامعة دمياط، إن زيادة الحمولة في المصعد تسببت في تعطله واحتجاز جميع من كانوا بداخله، فيما بدأت الأجهزة المختصة تحقيقاتها لكشف أسباب التعطل، وأكد المصدر أن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون زار الكلية اليوم السبت، بشكل غير رسمي، لحضور مناقشة رسالة ماجستير لإحدى المنتسبات للكلية، وهي من أبناء محافظة الدقهلية، والتي دعته لحضور مناقشة رسالتها.

وكشف المصدر أن جميع من كانوا بالمصعد خرجوا سالمين، دون أية إصابات، مضيفاً أن إدارة الكلية فوجئت بالعشرات من قيادات مديرية التربية والتعليم بدمياط ومديري الإدارات التعليمية الذين حضروا للاطمئنان على نائب وزير التربية والتعليم بعد إنقاذه من داخل المصعد.