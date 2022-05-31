سامي الحفناوي: أجهز مفاجأة غنائية لـ نجاة الصغيرة

كشف الموسيقار الكبير سامي الحفناوي، عن تعاونه خلال الفترة المقبلة، مع عدد من نجوم الغناء المصري، لتقديم أعمال جديدة لعام 2022.

سامي الحفناوي: استعد لتقديم أعمال مع هاني شاكر ونادية مصطفى

قال الحفناوي لـ«الوطن»: أحضر خلال الفترة المقبلة لعدد من الأعمال الغنائية المهمة، على رأسها مفاجأة فنية مع الفنانة نجاة الصغيرة، لكي يعيدها للغناء من جديد.

وأضاف: «لدي أيضا عدد من الأعمال الغنائية مع كبار نجوم الغناء المصري، أمثال هاني شاكر ونادية مصطفى».

سامي الحفناوي قدم كوكب تاني مع مدحت صالح

يذكر أن الموسيقار سامي الحفناوي، قدم عدد كبير من الأغنيات المهمة منها كوكب تاني لمدحت صالح، التي حصد عليها الأسطوانة البلاتينية، وليه مانحملش مع هاني شاكر وبحب بغرامك مع لطيفة.

يذكر أن آخر ظهور صوتي لنجاة، كان من خلال مداخلة هاتفية عام 2014، مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «هنا العاصمة»، أثناء وجودها في مدينة هامبورج الألمانية، وخلال المقابلة تم إذاعة أغنية «من سماكي»

وقدمت نجاة مفاجأة مدوية عام 2017 حين ما طرحت أغنية بعنوان «كل الكلام»، حملت توقيع الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز، وتوزيع يحيى الموجي، كانت سجلتها منذ 15 عاما، وأسكنتها الادراج، وقدم الأغنية في ذلك الوقت، الموسيقار يحيى الموجي.