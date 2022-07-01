المترو: نجاة مواطن ألقى بنفسه أمام قطار بمحطة فيصل.. «السائق توقف»

أكد مصدر مسؤول في شركة مترو الأنفاق، أن أحد المواطنين حاول إلقاء نفسه تحت عجلات المترو بمحطة فيصل بالخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة - المنيب)، وأن الشركة غير مسؤولة عن مثل تلك السلوكيات، موضحاً أن الشركة مسؤولة عن التشغيل والإدارة والصيانة.

مواطن يحاول إلقاء نفسه تحت عجلات مترو الأنفاق

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك مواطنا حاول إلقاء نفسه تحت عجلات مترو الأنفاق بمحطة فيصل، لافتاً إلى أن قائد القطار نجح في إيقاف القطار وقت إلقاء المواطن بنفسه، موضحا أن حركة القطارات لم تتأثر في الخط الثاني للمترو، والقطارات تسير بشكل منتظم ولا توجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.

التحفظ على المواطن لدى شرطة النقل والمواصلات

وأوضح المصدر أنه جرى التحفظ على المواطن بعد إنقاذه، لدى شرطة النقل والمواصلات، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى قيامه بإلقاء نفسه تحت عجلات المترو.