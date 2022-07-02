الديهي يرد على «ضحالة أسئلة الإخوان»: الدولة مسؤولة عن خسسان آمال ماهر؟

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أزمة المطربة آمال ماهر، التي ظهرت مؤخرًا، ما هي إلا «سخافة» من السوشيال ميديا وعدم لباقة من الإعلام في الرد، فالإعلام الإخواني والمناوئ للدولة المصرية تحدث عن اختفاء أمال ماهر قسريا لحساب رجل أعمال مصري، موضحًا في الوقت ذاته أن الفنانة آمال ماهر خرجت في فيديو لطمأنه جمهورها أنها بخير وأنها كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

سخف وضحالة وسطحية.. هما دول الإخوان

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه بعد ظهور المطربة آمال ماهر، تحدث البعض عن سبب نحافة آمال ماهر في الفترة الحالية، « يعني هي الدولة بقت كمان مسؤولة عن إن أمال ماهر خاسه ليه؟ المفروض نعمل اجتماع مجلس وزراء ولا نعمل اجتماع مجلس الأمن القومي عشان نعرف أمال ماهر خاسه ليه؟، ده سخف وضحالة وسطحية هما دول الإخوان».

بسنت ضربت المثل في الصبر والجلد

وسخر الإعلامي نشأت الديهي، من تلك المزاعم، قائلًا، أن هناك طلب إخواني للدولة المصرية يمكن أن يتم التقدم بطلب لضمه للحوار الوطني «هو آمال ماهر خاسة ليه؟»، موضحًا أنه يجب أن نترك هراء الإخوان، والنظر إلى البطولات المصرية، فالعداءة المصرية البطلة بسنت حميدة، حققت ذهبية 100 متر عدوا في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في الجزائر، وضربت المثل في الصبر والجلد والقوة والتفوق والتفرد والتميز.

الديهي يرد على منتقدي سجود بسنت بالزي الرياضي

وأشاد بصورة تقبيل بسنت حميدة، ليد زوجها محمد عباس، مؤكدًا أن هذه الصورة لقطة الموسم ويفترض أن نعرضها كثيرًا للتأكيد أن الأسرة السليمة السعيدة تخرج أجيال ناجحة قادرة على اجتياز الصعاب، مستنكر تجاهل البعض لما حققته بسنت، والتركيز على كيفية سجود بسنت حميدة بالملابس الرياضية: «أفضل رد على هؤلاء هو التجاهل، لا تسعفني كلماتي ولغتي ان أرد على هؤلاء الأوغاد السطحيين الذين يتسموا بضحالة الفكر وسواد القلب»