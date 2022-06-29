نشأت الديهي: 30 يونيو أعظم ثورة وأضخم تجمع بشري في التاريخ

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن 30 يونيو يوم مفصلي في تاريخ هذا الجيل والأجيال القادمة، فخلال هذه الأيام كانت الأمور تدار من خلال تلقي بعض التيارات تعليمات من الخارج، مؤكدًا أن 30 يونيو أعظم ثورة وأضخم تجمع بشري في التاريخ، موضحًا أن الشعب المصري انتصر على كل التحديات وهزم اليأس والإحباط وأنهى فترة قاربت على الـ90 عامًا من وجود وتغلل الإخوان في ربوع الدولة المصرية بشكل كان مسار دهشة الجميع.

الإخوان كانوا ينظرون لأنفسهم على أنهم «مظلومين ومصلحين»

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن الإخوان الذين كانوا ينظرون لأنفسهم على أنهم «مظلومين ومصلحين»، باتوا متكبرين جبارين ينظرون للناس في طرف خفي، ولأول مرة ينظر الشعب المصري للإخوان بصورتهم الحقيقية بعد أن كانوا يرونهم أهل الله وخاصته، معتبرًا أن صعود الإخوان للحكم كان لحكمة إلهية لافتضاح أمرهم وإظهار سوءاتهم، وانتفض الشعب في 30 يونيو انتفاضة واعية للحفاظ على بقاء الدولة المصرية.

الشعب المصري انتفض ضد جماعة الإخوان الإرهابية

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن الشعب المصري انتفض ضد جماعة الإخوان الإرهابية من أجل بقاء الوطن بعد اكتشاف مدى خبث الإخوان الذين أرادوا أن تتحلل الدولة وتتفكك وتصبح دولة منبطحة منكفأ لقوى أخرى، موضحًا أن ثورة 30 يونيو ما زالت قائمة لتحقق كل أهدافها، ولم تصبح ذكرى بعد، فالذكريات تكون لأمور قد توقفت أو خفتت، ولكن ثورة 30 يونيو ومن قام بها ما زالوا يعملون لتحقيق حياة كريمة للمواطنين والوصول لدولة مدنية حديثة تحترم مواطنيها وتعتمد على التنمية البشرية وتريد أن تنطلق وتنتفض وتكسر القيود.