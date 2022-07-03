تشييع جثمان شقيق عبير صبري من مسجد السيدة عائشة وسط تعتيم إعلامي

علمت «الوطن» من مصادر، أن الفنانة عبير صبري شيعت جثمان شقيقها «أحمد» بعد صلاة العشاء أمس السبت من مسجد السيدة عائشة، وجرى دفنه بمقابر الأسرة في منطقة البساتين وذلك بعيدا عن أعين الإعلام.

وفاة شقيق عبير صبري

وتوفي شقيق الفنانة عبير صبري، بشكل مفاجئ أمس، ووجه أصدقاء شقيقتيه عبير صبري ومروة صبري، العزاء لهما عبر حسابيهما على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

عبير صبري تشارك في مسلسل يوتيرن

عبير صبري كانت شاركت في دراما رمضان في مسلسل يوتيرن مع الفنانة ريهام حجاج

يذكر ان الفنانة عبير صبري كانت شاركت خلال الفترة الماضية في فيلم 2 شارع طلعت حرب الذى كان يعد آخر بطولة سينمائية للفنان سمير صبري.

كما أنها تستعد حاليا لتصوير عدد من الأعمال الدرامية الجديدة.