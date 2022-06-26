عبير صبري تطالب برقابة على السوشيال ميديا: شريرة وتزيد الضغوط على الشباب

أعربت الفنانة عبير صبري عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» استياءها من السوشيال ميديا، خاصة بعد انتشار عدد من الجرائم مؤخرا.

وكتبت عبير صبري: «الضغوط على الناس والشباب عالية جدا، خصوصا على السوشيال الميديا الشريرة اللي بتوري صورة للناس على إنهم متميزين وبيرفكت من خلال صور مزيفة ومش حقيقية، وصور بالفلاتر وصور الأكل الفاخر والملابس الفاخرة والسفريات للمالديف وغيره والشنط الغالية والأجسام وعمليات النحت، وعايزة أبقى شبه فلان أو فلانة وعايز أبقى مشهور وخلاص».

عبير صبري تطالب برقيب على السوشيال ميديا

وأضافت عبير صبري: «حتي لو شهرتي قايمة على إني أتصور وخلاص واسمي اللي بعمله بلوجر، وده شيء بلا محتوى أو قيمة حقيقية وعايز تليفون زي اللي في إيد صاحبي وقرف كتير والشباب مش عارف يبقى سعيد لأنه عايز ساعة غالية وعربية غالية، ومبقاش حد بيدور على معنى السعادة الحقيقية، وكل الناس بتقلد بعض، أرجوكم السوشيال ميديا دي لازم يبقي ليها ظابط ورابط، لازم الدولة تتدخل، لازم يبقى فيه بوليس للسوشيال ميديا دي، ما يقدر على القدرة إلا ربنا يا جماعة».

عبير صبري: إيه سبب الانتحار والعنف وإحباط الشباب

واختتمت عبير صبري قائلة: «شاركوني آراءكم إيه السبب في الانتحار اللي شوفناه من شباب صغير لسه قدامه الحياة وجريمة قتل مرعبة لبنت مسكينة ملهاش ذنب، تفتكروا الشباب محبط كدة ليه، صدقوني كل الناس عندها مشاكل حتى لو مش بتظهر ده للناس وبيظهروا عكس كدة».