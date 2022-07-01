10 تصريحات مثيرة لـ«عبير صبري»: كثرة الإنجاب سبب انتشار الجرائم في المجتمع

أطلقت الفنانة عبير صبري، عددًا من التصريحات التي أثارت جدلًا عبر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، على خلفية ظهورها في برنامج إذاعي بصحبة المذيعة «إنجي علي»، متحدثة عن الإنجاب، وعلاقتها بالجمهور.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز تصريحات عبير صبري، والتي كانت سببا في تصدرها «التريند» خلال الساعات الماضية:

تعديل تشريعي لتنظيم عدد الأبناء في الأسرة الواحدة

- أكدت أننا نعيش في مجتمع مغلق داخل فقاعة ولا نعرف شيئًا عما يحدث حولنا ونفاجئ بظهور شخصيات ترتكب جرائم.

- انتقدت حرص بعض الأشخاص على إنجاب عدد كبير من الأطفال بلا وعي وبلا مسئولية.

- أشارت إلى أن دافع الأسر الفقيرة لإنجاب أكبر عدد من الأبناء هو الاستفادة من الدعم للسلع الأساسية والتعليم المجاني.

«صبري»: هناك عائلات تنجب بكثرة للاستفادة من الدعم

- حملّت كثرة الإنجاب مسئولية انتشار الجرائم في المجتمع.

- قالت الفنانة: الناس بتخلّف ليه؟ عشان العدد في الليمون، خصوصًا وأننا لم نعد بلد زراعي وبتخلف عيال عشان يساعدوك في الأرض.

- كثرة الإنجاب تؤدي إلى عدم وجود تربية سليمة، مين الأم اللي تقعد تربي 5 عيال؟.

- يجب أن تضع الدولة قانونا لعدد الأبناء بطريقة لطيفة، عشان الأسرة تعرف تربي أطفال أسوياء.

- الفن مجرد مرايا للجرائم التي تحدث في الشارع وليس مسئولًا عنها.

- الفن يناقش القضايا بحرية ودوره ليس المتعة والتسلية فقط.

- لا أحب الناس، وأرى أنه لا فائدة من وجودي معهم، وأجلس مع أشخاص نستفيد من بعضنا البعض، ولا أضيع وقتي بدون فائدة.

وحققت عبير صبري، نجاحًا في موسم مسلسلات شهر رمضان الماضي، من خلال مشاركتها في مسلسل يوتيرن مع ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، أيمن القيسوني، صفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبد العزيز.