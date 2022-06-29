وصول عبير صبري وأحمد فهمي وعزيز الشافعي حفل زفاف نجل جمال العدل

وصل منذ قليل، عبير صبري وريهام حجاج والملحن عزيز الشافعي والسيناريست أيمن سلامة وأحمد فهمي عضو فريق واما وزوجته إلى حفل زفاف نجل جمال العدل.

جمال العدل ورمضان 2022

يذكر أن المنتج جمال العدل عرض له خلال السباق الرمضاني 2022، عدد من الأعمال الفنية؛ منها مسلسل أحلام سعيدة من بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، انتصار، شيماء سيف، نبيل نور الدين، عماد رشاد، علي السبع، داليا شوقي، هشام إسماعيل، هشام عاشور، نور محمود، سامي مغاوري.

وتدور فكرة المسلسل حول ديدي هانم وعدد من السيدات يتعرضن لعدد من المشاكل الخاصة، بالإضافة إلى تعرضها لحادث فقد بصر يقلب حياتها في إطار كوميدي.

فاتن أمل حربي

والمسلسل الثاني فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم، وهالة صدقي، وشريف سلامة، ومحمد ثروت، وخالد سرحان، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

ويتناول مسلسل فاتن أمل حربي، المشكلات التي تواجهها المرأة عقب الانفصال عن زوجها، ومشوارها في محكمة الأسرة لاسترداد حقوقها وحقوق أولادها.