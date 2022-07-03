مزايا محطة حافلات سوبر جيت بـ«عدلي منصور».. 140 رحلة يوميا لنقل 5 آلاف راكب

قال اللواء صبري أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة سوبر جيت، إنه تمّ إنشاء محطة حافلات سوبر جيت «عدلي منصور»، على مساحة 1.5 فدان، مكونة من مبنى للركاب مجهز بجميع الخدمات، وساحة للحافلات تسع 24 حافلة، منها 4 كهربائية، بطاقة تشغيلية تصل إلى 140 رحلة في اليوم بمعدل 5 آلاف راكب.

افتتاح محطة عدلي منصور

وأضاف أيوب، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي: «يوجد داخل الساحة 3 وسائل مواصلات، وهي حافلات السوبر جيت للنقل بين المحافظات، والأتوبيس الترددي الكهربائي عدلي منصور- المطار، والحافلات الترددية عدلي منصور- موقف أقاليم السلام وموقف العبور الجديد».

أول محطة شحن أتوبيسات كهربائية

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة سوبر جيت: «جرى إنشاء أول محطة شحن أتوبيسات كهربائية بمصر داخل الساحة، بإمكانيات 4 شواحن، وبقدرة شحن تصل إلى 8 أتوبيس»، لافتا إلى أنّ الإنشاء والتجهيز تمّ بأيدٍ وسواعد مصرية وبشركة مصرية خالصة، وجميع الأتوبيسات الكهربائية الموجودة داخل الساحة وجار شحنها الآن، إنتاج شركات مصرية وبمكون محلي يصل إلى 60%.