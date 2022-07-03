«الوزير» يشرح للرئيس السيسي مكونات محطة عدلي منصور.. بها 7 وسائل نقل

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح وزير النقل الفريق كامل الوزير، عن محطة عدلي منصور المركزية، قائلا إن المحطة بها 7 وسائل نقل، وهذه هي المرة الأولى في العالم، «إحنا عملنا بحث على كل المحطات المركزية في العالم كان أكبرها في فرنسا بها 4 وسائل نقل، بينما هنا يوجد 7 وسائل نقل منها 4 كهربية».

المحطة تتكون من مبنى رئيسي يحتوي على 3 وسائل نقل

وأضاف وزير النقل، أن المحطة تتكون من مبنى رئيسي يحتوي على 3 وسائل نقل، وهي خط سكك حديد القاهرة السويس، الذي كان يبدأ من محطة عين شمس، ووفقا للتوجيهات الرئاسية في إطار التخطيط لمنطقة مصر الجديدة، وإنشاء محور الفريق العصار والفريق عرابي بنقله إلى محطة عدلي منصور لفك منطقة الزحام المروري والمسافة المرورية في منطقة عين شمس، واستخدام مسار السكة الحديد ليكون محورا مروريا آخر في مصر الجديدة.

ولفت «الوزير»، إلى أنّ الوسيلة الثانية تتمثل في مترو الأنفاق تحديدا الخط الثالث، والوسيلة الثالثة هو القطار الكهربائي lrt وسيتم افتتاحه وتشغيله اليوم.

وأوضح أنه بجانب هذه الوسائل الثلاثة يوجد موقف للسوبر جيت، ويحتوي على 4 وسائل نقل أخرى، وهي أتوبيس للأقاليم وأتوبيس كهربي ترددي من عدلي منصور حتى المطار، بدلا من إنشاء خط مترو جديد لتوفير نفقاته، وأتوبيس كهربائي يربط بين عدلي منصور وموقف السلام والعبور الجديد.