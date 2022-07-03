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وزير النقل: محطة عدلي منصور جرى تنفيذها بفكر جديد خرج من رحم ثورة 30 يونيو

كتب:

محمد عزالدين
08:03 ص | الأحد 03 يوليو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي يستمع لشرح وزير النقل

الرئيس عبدالفتاح السيسي يستمع لشرح وزير النقل

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي لشرح وزير النقل الفريق كامل الوزير، عن محطة عدلي منصور المركزية، قائلا إن المحطة التبادلية المركزية جرى تنفيذها بفكر جديد في إطار الجمهورية الجديدة، وولدت من رحم ثورة 30 يونيو.

وأضاف وزير النقل، أن محطة عدلي منصور جرى تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاعات النقل، وكان أولها وأهم محاورها تحويل وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعي أخضر مستدام، كهربية وصديقة للبيئة، وهذا ما جرى تنفيذه في محطة عدلي منصور.

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