بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي

تقدم «الوطن» بثا مباشرا، لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي.

وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق، إنهاء اللمسات والتجهيزات النهائية، لتشغيل القطار الكهربائي الخفيف «LRT» «عدلي منصور – مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة»، للركاب، إذ تم الاطمئنان على سلامة القطارات الكهربائية التي تم توريدها والبالغ عددها 22 قطارا، وسلامة نظم الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وسلامة القضبان، وذلك خلال التشغيل الرسمي للقطار الكهربائي.

ومن المقرر تشغيل 8 محطات في القطار الكهربائي الخفيف، وهم: «عدلي منصور - العبور - المستقبل - الشروق - هليوبوليس الجديدة - بدر - المنطقة الصناعية - مدينة المعرفة»، لافتا إلى أن المشروع يقدم خدمة أوروبية لجميع الركاب.