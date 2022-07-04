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التفاصيل الكاملة لوظائف «الهجرة» للمصريين في ألمانيا قبل نهاية التسجيل

كتب:

منة عبده
03:45 ص | الإثنين 04 يوليو 2022
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.. صورة أرشيفية

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.. صورة أرشيفية

حددت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عددًا من الشروط التي يجب توافرها لدي المتقدمين للالتحاق بإحدي الوظائف المتاحة في ألمانيا، التي أعلنت عنها الوزارة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» في مصر، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية «BA».  

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة لوظائف «الهجرة» في الخارج، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

شروط التسجيل في وظائف «الهجرة» بالخارج 

حددت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عددا من الشروط، للالتحاق بهذه الوظائف المعلنة في ألمانيا، ومنها أن يكون المتقدم للوظائف يحمل الجنسية المصرية، ومقيم بجمهورية مصر العربية.

كما يشترط أن يكون المتقدم للوظائف المتاحة، باحثا أو باحثة عن العمل، كما يشترط ألا يقل السن عن 21 عامًا ولا تزيد على 40 عامًا بحلول وقت التقديم لهذه الوظائف المتاحة في ألمانيا.

البيانات المطلوبة للتسجيل في وظائف الهجرة بالخارج 

طلبت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عددًا من البيانات المطلوبة للتقديم في وظائف «الهجرة» بألمانيا، وتتمثل في:

- الاسم بالكامل «كما يظهر في البطاقة».

- الجنس.

- تاريخ الميلاد «اليوم / الشهر / السنة»

- الجنسية.

- عنوان الإقامة «شامل المحافظة».

- الحالة الاجتماعية.

- عدد الأطفال إن وجد.

- الموقف من التجنيد «للذكور فقط».

- بيانات التواصل.

- رقم الموبايل.

- البريد الإلكتروني. 

آخر موعد للتسجيل في وظائف الهجرة بالخارج

وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فإن آخر موعد للتسجيل في وظائف «الهجرة» بالخارج، يوم 16 يوليو2022. 

جدير بالذكر، أن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تسعي بشكل مستمر، لتوفير كافة الخدمات والاحتىاجات، سواء للمصريين بالداخل أو الخارج، من خلال إطلاق فرص عمل بالخارج، للراغبين في العمل خارج مصر. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.