وزيرة الهجرة تشارك في تدريب المصريات في الخارج على القيادة والإدارة عبر zoom

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ممثلة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في لقاء عبر تطبيق zoom، مع المشاركات في البرنامج التدريبي الأول من نوعه للمصريات بالخارج، والذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ويقدم البرنامج حزما تدريبية للمصريات بالخارج من البرنامج المتخصصة للتأهيل للقيادة والإدارة واطلاعهن على مستجدات الدولة المصرية.

حزم تدريبية عن القيادة والإدارة

وعقب انتهاء اللقاء، انطلقت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي المقدم إلى المصريات في الخارج من كل دول العالم، حيث يستهدف التواصل مع المصريين حول العالم عبر منصة الأكاديمية الوطنية الإلكترونية، ويقدم حزما تدريبية عن القيادة والإدارة وأحدث مستجدات الدولة المصرية، بما يجعله أحد البرامج الرائدة التي تنفذها الأكاديمية.

تمكين المرأة

من جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، بالدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وبجميع المشاركات من المصريات بالخارج في البرنامج، معربة عن شكرها للجهود المبذولة من الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ هذا البرنامج المهم، وما يعنيه بالنسبة للمصريات بالخارج المشاركات فيه، وشعورهن بما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بالمرأة المصرية بالداخل والخارج، ليؤكد مجددا على تمكين المرأة ودورها الفاعل في هذه المرحلة بالغة الأهمية من عمر الوطن.

وقالت وزيرة الهجرة، خلال كلمتها، إنّ البرنامج يمثل قناة حقيقية لدمج المصريات بالخارج في خطط التنمية الخاصة بالمرأة المصرية كحق أصيل لها كمواطنة مصرية، مثمنة الأفكار والمقترحات التي طرحتها المشاركات باللقاء، حيث عكست رغبتهن الكبيرة في المشاركة للترويج للدولة المصرية بالخارج، خاصة الترويج السياحي، وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية تقوم عليها المرأة المصرية بمختلف الدول، تمثل احتضان ولم شمل للجالية المصرية بالخارج، كما دعت وزيرة الهجرة المشاركات بالبرنامج، لمشاركة ونشر الفيلم الترويجي للسياحة المصرية والذي تم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي الهجرة والسياحة، بهدف الترويج للسياحة بالخارج عن طريق الجاليات المصرية.

النهوض بالوطن

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، على الدور البارز للمرأة المصرية بالخارج، وحرصها الدائم على ممارسة حقوقها الدستورية، من خلال مشاركتها في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية منذ ثورة 30 يونيو، ومبادرتها لتصبح جزءًا من عمليات التنمية التي تنفذها الدولة المصرية خلال المرحلة التنمية، وتقديم خبراتهن وتجاربهن للمساهمة في النهوض بالوطن.

من جانبها، أعربت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن شكرها للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، لتعاونها في تنفيذ البرنامج، ودعوة المصريات بالخارج للاستفادة منه، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دعمها المتواصل في مراحل تنفيذ البرنامج المختلفة، كما وجّهت الشكر أيضًا للدكتورة شريفة الشريف، على مشاركتها في هذا اللقاء نيابة عن الدكتورة هالة السعيد.

وأكدت راغب، أنّ الأكاديمية سعت لتقديم حزم من البرامج التدريبية في القيادة والإدارة، ستكون عونا لهن في حياتهم العلمية والعملية وكذلك الحياتية، وستضمن لهن تأهيلا كاملا للمشاركة في خطط التنمية داخليا، كما سيمكنهن من تقديم الاستفادة من تجاربهن في مختلف المجالات في إطار خطط التنمية.

كما رحبت بالأفكار والأطروحات التي تقدم بها المصريات بالخارج المشاركات بالبرنامج التدريبي، مشيرة إلى أنّه سيتم العمل على تلقي كل هذه الأفكار وإعدادها بالشكل الملائم ومن ثم إرسالها للجهات المعنية للنظر فيها والاستفادة منها.

من جانبها، استعرضت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ التجربة المصرية في تمكين المرأة، مشيرة إلى أنّ تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين أمر شامل في رؤية مصر 2030، وجزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لافتة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في 2017.

تمكين المرأة وتعزيز حقوقها

وأكدت شريف التزام مصر بدعم تمكين المرأة وتعزيز حقوقها، مشيرة إلى أنّ المساواة بين الجنسين ضرورة اجتماعية واقتصادية، موضحة أنّ سد الفجوة بين الجنسين جزء أساسي من أي استراتيجية لخلق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وشمولية، وأنّ التمكين الاقتصادي للمرأة هو المحفز الأكثر فاعلية للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى وصول نسبة السيدات بالجهاز الإداري للدولة إلى نحو 51%.

وأعربت المصريات في الخارج المشاركات بالبرنامج التدريبي الأول من نوعه، الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب للمصريات بالخارج، عن سعادتهن البالغة بالتحاقهن بالبرنامج، وبما يوفره من فرصة ذهبية سيتعرفن من خلالها على حزم تدريبية عن القيادة والإدارة، وكذلك إطلاعهن على مستجدات الدولة المصرية وجهود القيادة السياسة خلال الثمان سنوات الماضية في مختلف الملفات.