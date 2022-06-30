للراغبين في العمل بالخارج.. خطوات التقدم لشغل وظائف «الهجرة» بألمانيا

في إطار سعي وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتوفير كل احتياجات المصريين داخل وخارج مصر، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فتح باب التقديم للباحثين عن فرص العمل بألمانيا، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» في مصر، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية «BA».

وشملت تلك الوظائف الشاغرة في «ألمانيا»، عدد من التخصصات، والتي تتمثل في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن، بالإضافة إلى مجال الفندقة والضيافة.

ووفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تستمر عملية التقدم لوظائف «الهجرة» في ألمانيا، حتى يوم 16 يوليو 2022.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات التقدم لشغل وظائف «الهجرة» بألمانيا، وذلك للراغبين فى العمل بالخارج، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

خطوات التقدم لشغل وظائف «الهجرة» بألمانيا

أولا: تبدأ خطوات التقدم لشغل وظائف «الهجرة» بألمانيا، بقيام الراغب في العمل بالخارج، بملء البيانات الموضحة في الاستمارة التالية: https://bit.ly/3beIp5S.

ثانيا: ملء السيرة الذاتية المرفقة بالرابط التالي: https://bit.ly/39yZCpY.

ثالثا: الحرص على تسجيل كل البيانات المطلوبة للتقديم في وظائف «الهجرة» بألمانيا، والتي تتمثل في:

- الاسم بالكامل «كما يظهر في البطاقة».

- الجنس.

- تاريخ الميلاد «اليوم/الشهر/السنة».

- الجنسية.

- عنوان الإقامة «شامل المحافظة».

- الحالة الاجتماعية.

- عدد الأطفال إن وجد.

- الموقف من التجنيد «للذكور فقط».

- بيانات التواصل.

- رقم الموبايل.

- البريد الإلكتروني.

رابعا: بعد الانتهاء من تسجيل كل البيانات الشخصية المطلوبة، يتم إرفاق الاستمارة والسيرة الذاتية، وإرسالهما إلى البريد الإلكتروني التالي: THAMM@emigration.gov.eg.

شروط التقدم لشغل وظائف «الهجرة» بألمانيا

كما حددت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عددًا من الشروط، للالتحاق بهذه الوظائف المعلنة، ومنها أن يكون المتقدم للوظائف المتاحة، باحث أو باحثة عن العمل.

كما يشترط ألا يقل السن عن 21 عامًا ولا يزيد على 40 عامًا بحلول وقت التقديم، وأن يكون المتقدم للوظائف يحمل الجنسية المصرية، ومقيم بجمهورية مصر العربية.