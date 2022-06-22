وفاة الطفل «مصطفى» محارب السرطان.. كان يتمنى لقاء محمد صلاح

توفي الطفل مصطفى عطية ناصف، بعد صراع مع السرطان على مدار سنوات عديدة، حيث انتصر الطفل أكثر من مرة على المرض الخبيت وفي النهاية توفي متأثرا به، وسط حالة من الحزن الشديد من أهالي مركز تلا ومحافظة المنوفية، حيث تم تداول خبر وفاة الطفل على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة مصطفى أشهر طفل في إعلانات مرضى السرطان

ويستعد أهالي قرية بابل التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، لتشيع جثمان الطفل مصطفى عطية ناصف، والذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان، عقب صلاة العصر، بمسقط رأس الأسرة، وسط حزن شديد من أهالي القرية نظرا لأن الطفل كان محبوبا من الجميع.

تصريحات الطفل مصطفى قبل وفاته

والتقت «الوطن» قبل عامين مع الطفل مصطفى بعد انتصاره على مرض السرطان في أحد المرات، حيث قال في مستهل حديثه: «باهتم بدراستي بجانب اللعب والعلاج في المستشفى، كل صحابي بيحبوني سواء في المستشفى أو المدرسة»، لافتاً إلى أن أمنيته الوحيدة كانت هى مقابلة محمد صلاح نجم المنتخب المصري.

وأضاف الطفل «مصطفى»، والذي كان دائم الظهور في إعلانات مستشفى السرطان للأطفال 57357: «كنت باسمع كلام الدكاترة، أيام جلسات الكيماوي كنت منعزل تماماً عن الناس، مناعتي كانت واقعة خالص، بس كنت باشارك في حفلات المستشفى اللي كان بيحضرها فنانين ولاعبين كرة قدم».

حزن في قرية بابل لوفاة الطفل مصطفى محارب السرطان

وأشار عدد من أهالي قرية بابل في محافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الطفل قد نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، وتوفي متأثرا بمرض السرطان، وطالبوا بالدعاء للطفل مصطفى أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.