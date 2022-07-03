بتروجيت: نفذنا محطتي العبور والمستقبل بالقطار السريع

قال المهندس وليد لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت والعضو المنتدب إن شركة بتروجيت إحدى شركات قطاع البترول المصري، وشرفت الشركة بثقة الدولة المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، التي تعزز خطة التنمية المستدامة والتي تتبناها الدولة، حيث قامت الشركة بتنفيذ مشروع التخزين الاستراتيجي للخام لقطاع البترول المصري، وهو من المشروعات العملاقة التي تم تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، كما حصلت على أفضل مشروع عالمي من مؤسسة ميد العالمية لسنة 2021.

شركة بتروجيت انتهت من مشروع تكسير الهيدروجين لمازوت في أسيوط

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت والعضو المنتدب خلال حديثه على هامش افتتاح الرئيس للقطار الكهربائي ومحطة عدلي منصور المركزية، أن شركة بتروجيت انتهت من مشروع تكسير الهيدروجين لمازوت في أسيوط، وتشارك الآن في توسعة معمل تكرير البترول بالإسكندرية، وشاركت الشركة بمشروع أنفاق الإسماعيلية «تحيا مصر»، وتم تسجيله كأفضل مشروع عالمي من مؤسسة ميد العالمية لعام 2020، وقامت الشركة أيضا بتنفيذ مشروع «نفق الشهيد أحمد حمدي 2» بالسويس، وشاركت الشركة أيضا في المشروعات الاستراتيجية مثل صوامع تخزين الغلال في مرحلتيها الأولى والثانية.

نفذنا محطتي العبور والمستقبل بالقطار السريع

وشرح رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت والعضو المنتدب أن الشركة تشارك الآن في المرحلة الأولى لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق من ميدان الرماية للملك الصالح وتشارك الشركة في العديد من المشروعات مثل الشبكة القومية للطرق، موضحا أن الشركة شاركت في مشروع القطار السريع، حيث قامت بتنفيذ محطتي العبور والمستقبل من جميع الإنشاءات والتشطيبات المعمارية شاملة كباري المشاة التي تمر من طريق الإسماعيلية الصحراوي، كما نفذت الشركة مسارات القطار من خلال كوبري الروبيكي 1 بطول 950 متر وكوبري الروبيكي 2 بطول 950 متر، والغرض منها تفادي كل التقاطعات، ضمن خطة إلغاء المزلقانات على مستوى الدولة.