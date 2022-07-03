سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأحد 3 يوليو 2022

سعر طن الحديد والأسمنت واحد من كلمات البحث المهمة التي تصدرت محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال الدقائق القليلة الماضية، إذ يحرص البعض على متابعة الأسعار في بداية التعاملات الصباحية وتحديدًا قبل أيام قليلة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وإغلاق المحلات حتى انتهاء الإجازة.

ومن منطلق تقديم الخدمات اليومية المتعلقة بحركة الأسعار، ترصد «الوطن» في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

سعر طن الحديد والأسمنت

وسجل اليوم الأحد سعر طن الحديد ارتفاعا طفيفا فسجل سعر الحديد الاستثماري للطن 17617.5 جنيه، فيما سجل سعر حديد عز للطن 18297.6 جنيه، سعر الأسمنت الرمادي للطن 1446.11 جنيه.

ووصل سعر الحديد الجيوشي ليسجل نحو 17900 جنيه للطن، سعر الحديد الجارحي 17850 جنيهًا للطن، سعر الحديد عنتر 17500 جنيه للطن، سعر الحديد حديد المصريين 18070 جنيهًا للطن، سعر الحديد مصر ستيل 18000 جنيه للطن.

وأخيرا سجل اليوم سعر الحديد السويس 18070 جنيهًا للطن، سعر الحديد بشاي 18075 جنيهًا للطن، سعر الحديد العشري 18000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت في مصر

وعن سعر الأسمنت اليوم الأحد 3 يوليو، فشهد هو الآخر تحركا فوصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح 1550 جنيهًا للطن، وسجل اليوم سعر الأسمنت الرمادي 1353.45 جنيه، وسعر أسمنت النصر سجل اليوم 1480 جنيهًا للطن، وبلغ أسمنت السويدي أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن، وأسمنت الممتاز اليوم نحو 1480 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان اليوم نحو 1390 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 1380 جنيهًا للطن، أما أسمنت قنا فسجل اليوم نحو 1340 جنيها للطن، وأسمنت السويس نحو 1370 جنيها للطن.