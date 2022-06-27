انخفاض سعر الحديد وارتفاع قيمة الأسمنت اليوم الاثنين 27 يونيو 2022

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الاثنين انخفاض سعر الحديد في السوق المحلي، تأثرًا بتراجع سعر استيراد خام البليت، بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بقيمة 75 نقطة، للمرة الأولى منذ 1994، واستمرار تثبيت الفائدة في مصر، في حين ارتفع سعر الأسمنت اليوم.

انخفاض سعر الحديد في السوق المحلي

وفي تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن انخفاض سعر الحديد في مصر منذ بداية الشهر الجاري، بسبب تراجع سعر البليت العالمي.

سعر طن الحديد اليوم

وأضاف أن سعر الحديد الاستثماري تراجع ليسجل ما بين 16 ألف إلى 18150 جنيهًا في السوق المحلي.

وفيما يلي نعرض سعر طن الحديد في الشركات المختلفة:

- سعر طن حديد عز سجل نحو 17740 جنيهًا.

- حديد الجيوشي بلغ 17900 جنيه للطن.

- حديد الجارحي قيمته 17850 جنيهًا للطن.

- سعر حديد المصريين بسعر 18070 جنيهًا للطن.

- سجل حديد عز اليوم نحو 18572.42 جنيه للطن.

- شركة مصر ستيل اليوم 18000 جنيه للطن

- حديد السويس اليوم 18070 جنيهًا للطن.

- حديد بشاي اليوم 18075 جنيهًا للطن.

- سعر حديد العشري اليوم 18000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أما سعر الأسمنت اليوم، فقال «الزيني» إن هناك ارتفاعا في السوق المحلي بقيمة ما بين 10 و20 جنيهًا ليتراوح ما بين 1265 و1400 جنيه، لتسجل متوسط الأسعار كالآتي:

- الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري بني سويف» وصل سعره لنحو 1265 جنيهًا مقابل 1245 جنيهًا أمس.

- مصر للأسمنت قنا «المسلة» وصل لنحو 1330 جنيهًا مقابل 1320 جنيهًا.

- أسمنت حلوان بسعر 1390 جنيهًا مقابل 1370 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل بسعر 1370 جنيهًا.

- وسجل طن الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت «المسلح» سعر 1390 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1370 جنيهًا.

- لافارج للأسمنت «المخصوص» سجل سعر الطن 1375 جنيها.

- العريش للأسمنت «العسكري» سجل سعر الطن 1275 جنيها.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1400 جنيه.