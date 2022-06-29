شركات الأسمنت تتحرر من خفض الإنتاج 10%بعد أسبوعين.. ماذا يعني للأسعار؟

تعاود شركات إنتاج الأسمنت العمل بكامل طاقتها الإنتاجية منتصف شهر يوليو المقبل، بعد عامٍ من تخفيض الإنتاج 10% بهدف الحفاظ على أسعار السوق، وسط توقعات باستقرار الأسعار على المدى البعيد.

رئيس شعبة منتجي الأسمنت في اتحاد الصناعات المصرية، أحمد شرين كريم، قال لـ«الوطن» إن أسعار الأسمنت تتراوح اليوم بين 1100 و1200 جنيه للطن، وأنه لا يتوقع أي ارتفاعاتٍ في الأسعار حاليًا، خاصة في أسعار تسليمات يوليو.

السوق يشهد حركة بيعية ملحوظة في يونيو

وأشار «كريم» إلى أن السوق شهد حركة بيعية ملحوظة خلال شهر يونيو الحالي، تُرجمت في زيادة مبيعات الشركات من الأسمنت، تأثرًا بقرار خفض الإنتاج الذي قارب على الانتهاء خلال أسبوعين، موضحًا أن هناك مطالبات من جانب المنتجين لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتمديد القرار.

وأكد «كريم» أن الطاقات المرخصة لحجم الانتاج في مصر تبلغ 64 مليون طن، وأن الاستهلاك الفعلي بلغ 45 مليون طن، بينما يتم تصدير الفائض للخارج.

الأسعار مرتبطة بآليات العرض والطلب والطاقة

ولفت رئيس شعبة منتجي الأسمنت في اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الأسعار مرتبطة بشكل كبير بآليات العرض والطلب، بالإضافة إلى عامل أسعار الطاقة، الذي يمثل ما نسبته 60 إلى 70% من إجمالي تكلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن غير مستقرة بشكل عام، تأثرًا بالحرب المندلعة منذ نهاية فبراير الماضي بين روسيا وأوكرانيا.